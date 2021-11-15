ГБР возбудило дело после аудита госимущества в Конче-Заспе и Пуще-Водице

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство после проверки Государственной аудиторской службой комплекса отдыха «Пуща-Водица» и Дома отдыха «Конча-Заспа», которые подчинены Государственному управлению делами.
Об этом говорится в сообщении проекта «Марлин».
В ответе на запрос Госаудитслужба сообщила, что уголовное производство возбуждено по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью с тяжелыми последствиями).
Производство начали в августе по результатам аудита использования государственного имущества и землепользования базами отдыха, проведенного летом нынешнего года. «Бабель» обратился за комментарием по поводу этой информации к ГБР и Госуправлению делами.
Ранее «Бабель» писал, что Государственное управление делами проверяет информацию об аренде имущества в Доме отдыха «Конча-Заспа» и комплексе отдыха «Пуща-Водица», однако отказывается раскрыть данные о самих арендаторах.
- 14 мая президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают. Он заявил, что в конце 2014 года — во времена президентства Петра Порошенко — отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по словам Зеленского, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату «ряда непонятных лиц».
- Позднее он заявил, что в резиденциях живут родственники и друзья бывших президентов и судей.