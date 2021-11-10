Кабмин Японии ушел в отставку, Фумио Кисиду переизбрали премьер-министром

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку через месяц после создания, когда Фумио Кисида занял должность премьер-министра.

Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Как отмечается, Кабинет министров был сформирован 4 октября в связи с избранием на должность главы правительства Кисиды, но уже 14 октября закончились полномочия нижней палаты парламента, и она была распущена, а 31 октября прошли новые выборы, на которых победила возглавляемая Кисидой Либерально-демократическая партия (261 место из 465).

После этого правительство, согласно Конституции страны, ушло в отставку.

10 ноября на специальном заседании парламента Фумио Кисида был переизбран премьер-министром. Он должен назвать состав своего второго Кабинета министров, куда, как считается, войдут почти все министры из предыдущего — кроме бывшего министра иностранных дел Тосимицу Мотеги, ставшего генеральным секретарем партии, его место займет Есимас Хаяси.