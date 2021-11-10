Кабмин Японии ушел в отставку, Фумио Кисиду переизбрали премьер-министром

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку через месяц после создания, когда Фумио Кисида занял должность премьер-министра.
Об этом сообщает агентство Kyodo News.
Как отмечается, Кабинет министров был сформирован 4 октября в связи с избранием на должность главы правительства Кисиды, но уже 14 октября закончились полномочия нижней палаты парламента, и она была распущена, а 31 октября прошли новые выборы, на которых победила возглавляемая Кисидой Либерально-демократическая партия (261 место из 465).
После этого правительство, согласно Конституции страны, ушло в отставку.
10 ноября на специальном заседании парламента Фумио Кисида был переизбран премьер-министром. Он должен назвать состав своего второго Кабинета министров, куда, как считается, войдут почти все министры из предыдущего — кроме бывшего министра иностранных дел Тосимицу Мотеги, ставшего генеральным секретарем партии, его место займет Есимас Хаяси.
- 29 сентября 2021 года Кисиду избрали главой провластной Либерально-демократической партии. Согласно японской политической традиции, лидер провластной партии становится премьер-министром страны.
- 28 августа 2020 года Синдзо Абэ подал в отставку после 8-летнего пребывания на этом посту. Синдзо Абэ возглавил Либерально-демократическую партию в 2006 году и стал премьером, но через год подал в отставку из-за проблем со здоровьем. В 2009 году ЛДП потеряла власть, но в 2012 году снова победила на выборах. С этого времени Синдзо Абэ был премьер-министром страны.
- В сентябре того же года парламент Японии утвердил на пост премьер-министра страны 71-летнего Есихиде Сугу. 3 сентября он объявил, что уходит в отставку.