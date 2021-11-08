В мае 2022 года СНБО определит первых олигархов — Зеленский подписал соответствующий закон

Закон об олигархах, который 5 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский, вступит в силу через шесть месяцев, а уже в конце мая 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины определит первых «номинантов» на звание олигарха.
Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.
«Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые «номинационные» заседания СНБО пройдут (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже в двадцатых числах мая», — отметил министр.
Он также подчеркнул, что с целью имплементации закона об олигархах Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию в ближайшее время утвердит «Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации».
Кроме того, СНБО утвердит «Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения», а также разработает такой реестр.
Решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления:
- Кабинета министров;
- члена СНБО;
- Национального банка;
- Службы безопасности Украины;
- Антимонопольного комитета Украины.
Также СНБО за десять рабочих дней до дня проведения заседания, цель которого признать личность олигархом, должна сообщить ей об этом. В сообщении должны быть изложены признаки, по которым можно признать человека олигархом. После этого такая информация публикуется на сайте СНБО.
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредставления такой декларации им грозит увольнение.
- Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов.