В мае 2022 года СНБО определит первых олигархов — Зеленский подписал соответствующий закон

Закон об олигархах, который 5 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский, вступит в силу через шесть месяцев, а уже в конце мая 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины определит первых «номинантов» на звание олигарха.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

«Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые «номинационные» заседания СНБО пройдут (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже в двадцатых числах мая», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что с целью имплементации закона об олигархах Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию в ближайшее время утвердит «Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации».

Кроме того, СНБО утвердит «Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения», а также разработает такой реестр.