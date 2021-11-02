Командир киевского полка особого назначения Цикалюк получил подозрение за разгон на Майдане. В 2013 году он командовал ротой «Беркута»

Бывший командир автотранспортной роты полка «Беркут», а сейчас командир киевского полка полиции особого назначения Руслан Цикалюк получил подозрение за участие в разгоне демонстрантов 30 ноября 2013 года во время Евромайдана. В тот день от рук милиции пострадали более 80 человек.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

Государственное бюро расследований сообщило Цикалюку о подозрении в исполнении заведомо преступного приказа и превышении служебных полномочий.

Следователи ГБР просили для Цикалюка круглосуточный домашний арест, но Печерский районный суд Киева полностью отказал в удовлетворении ходатайства.

Полный текст постановления суд обнародует 3 ноября.

Еще в 2018 году журналисты проанализировали видеозаписи с разгона 30 ноября и установили личность Цикалюка как непосредственного участника избиения людей. Компания по портретной экспертизе тоже подтверждала, что на кадрах именно Цикалюк. При этом еще минимум двое правоохранителей заявили, что Цимбалюк участвовал в разгоне. Сам Цикалюк отрицал свое участие, но прокуратура допросила его как свидетеля.