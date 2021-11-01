Смерть нардепа Полякова: МВД вызвало нардепа Скороход на повторный допрос

Народного депутата Анну Скороход вызвали на второй допрос по делу о смерти нардепа Антона Полякова.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«С учетом последних обстоятельств народной депутатки Анны Скороход она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который сейчас идет», — заявил Енин.

Он пояснил, что в ближайшее время Нацполиция обнародует более подробную информацию о последних часах жизни Полякова. Также Енин опроверг слова Скороход о том, что Поляков умер в такси.