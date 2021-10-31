В Украине выявили еще 17 тысяч больных COVID. За сутки вакцинировались более 170 тысяч человек

В Украине за сутки зафиксировали 17 430 новых случаев коронавируса. Выздоровели 5 269 пациентов, а 336 умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 5 663 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 934), Одесской (1 521), Сумской (1 176), Житомирской (1 166) и Днепропетровской (1 141) областях.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 67,7 тысячи человек умерли от осложнений заболевания, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.