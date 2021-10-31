В Украине выявили еще 17 тысяч больных COVID. За сутки вакцинировались более 170 тысяч человек

В Украине за сутки зафиксировали 17 430 новых случаев коронавируса. Выздоровели 5 269 пациентов, а 336 умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 5 663 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 934), Одесской (1 521), Сумской (1 176), Житомирской (1 166) и Днепропетровской (1 141) областях.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 67,7 тысячи человек умерли от осложнений заболевания, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.
Также за сутки медики вакцинировали 177 765 человек. Одну дозу получил 133 251 человек, полностью иммунизированы — 44 514.
С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 421 546.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы.
- В Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом. Большинство областей находятся в «красной» зоне карантина, а средний суточный прирост больных — 22 тысячи. Смертность от коронавируса рекордная.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.