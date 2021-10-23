Ровенскую и Николаевскую области перевели в «красную» зону

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабмина Олег Немчинов, ссылаясь на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 23 октября.

Со вторника, 26 октября, Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина .

«Установить с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей», — написал он.

Также Немчинов отметил, что на территории этих областей будут установлены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красной» зоны.

В частности, в «красной» зоне разрешено посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места тем, кто полностью вакцинировался от коронавируса, работники учреждений тоже должны иметь полный курс вакцинации.

Кроме этого, школы и другие учебные заведения в «красной» зоне могут работать в обычном режиме только при условии, что вакцинированы 100% работников. В противном случае — дистанционная форма.