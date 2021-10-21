Хмельницкая область усиливает карантин, она на пороге «красной» зоны

У работников продовольственных и непродовольственных рынков должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, которому не более трех суток, или вакцинация хотя бы одной дозой. Это правило касаться и работников магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, а также парикмахерских, салонов красоты, гостиниц и хостелов.

Персонал кафе и ресторанов (всего общепита) также должен иметь или ПЦР-тест, которому 72 часа, или вакцинацию по крайней мере одной дозой вакцины. Учреждения должны быть заполнены посетителями на 50%, за столом должны сидеть не более четырех человек.

От посетителей также будут требовать или тест, или хотя бы одну дозу вакцины: это касается спортзалов, бассейнов, кинотеатров и массовых мероприятий. На организаторов и работников эта норма также распространяется.