Прокуратура сообщила чиновнику КГГА о подозрении в хищении 7,5 млн гривен на лекарствах для онкобольных

Заместителю директора Департамента здравоохранения КГГА — начальнику управления лечебно-профилактической работы сообщили о подозрении в служебной халатности при закупке лекарств для онкобольных, что стоило бюджету более 7,5 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, Департамент здравоохранения КГГА в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарств для онкологических больных.
Согласно результатам экспертизы, при закупке цены были значительно завышены, что привело к нанесению многомиллионных убытков территориальной общине города.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности, продолжается досудебное следствие. Чиновнику грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
- С 13 августа 2021 года правоохранители ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 чиновникам. Убытки составили почти 70 миллионов гривен.
- Мэр Киева Виталий Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которые проводят для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заявил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».