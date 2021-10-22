Прокуратура сообщила чиновнику КГГА о подозрении в хищении 7,5 млн гривен на лекарствах для онкобольных

Заместителю директора Департамента здравоохранения КГГА — начальнику управления лечебно-профилактической работы сообщили о подозрении в служебной халатности при закупке лекарств для онкобольных, что стоило бюджету более 7,5 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, Департамент здравоохранения КГГА в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарств для онкологических больных.

Согласно результатам экспертизы, при закупке цены были значительно завышены, что привело к нанесению многомиллионных убытков территориальной общине города.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности, продолжается досудебное следствие. Чиновнику грозит от двух до пяти лет лишения свободы.