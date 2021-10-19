Суд вынес приговор лейтенанту СБУ за нападение на пограничников

Краснопольский райсуд Сумской области дал лейтенанту СБУ за нападение на пограничников 5 лет лишения свободы условно, а также лишил его офицерского звания и права занимать в течение 3 лет должности в правоохранительных органах.

Об этом сообщает спецпрокуратура.

Следствие установило, что 18 июля в Сумской области лейтенант и подполковник Службы безопасности Украины напали на пограничный наряд и избили двух пограничников. Они забрали у них патроны, часть из которых впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы, а оружие пограничников оставили на месте преступления.

Обвиняемый лейтенант полностью признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение со следствием.

Следствие в отношении подполковника СБУ завершено. Сейчас он ознакомляется с материалами дела, после чего дело передадут в суд.