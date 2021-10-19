Суд вынес приговор лейтенанту СБУ за нападение на пограничников

Краснопольский райсуд Сумской области дал лейтенанту СБУ за нападение на пограничников 5 лет лишения свободы условно, а также лишил его офицерского звания и права занимать в течение 3 лет должности в правоохранительных органах.
Об этом сообщает спецпрокуратура.
Следствие установило, что 18 июля в Сумской области лейтенант и подполковник Службы безопасности Украины напали на пограничный наряд и избили двух пограничников. Они забрали у них патроны, часть из которых впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы, а оружие пограничников оставили на месте преступления.
Обвиняемый лейтенант полностью признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение со следствием.
Следствие в отношении подполковника СБУ завершено. Сейчас он ознакомляется с материалами дела, после чего дело передадут в суд.
- Тогда, 19 июня, в ГБР заявили, что в нападении участвовали трое человек. СБУ признала факт нападения ее сотрудниками и передала их правоохранителям. Позднее выяснилось, что третий человек по делу проходит как свидетель.