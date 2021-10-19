Глава Пентагона подтвердил поддержку Украины и призвал Россию прекратить войну на Донбассе

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину заявил, что Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта. Он призвал Кремль прекратить войну на востоке Украины и дестабилизацию в Черном море.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — подчеркнул Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.

Глава Пентагона отметил, что с 2014 года США выделили более $2,5 млрд для Вооруженных сил Украины и в дальнейшем Белый дом продолжит оказывать Украине необходимую поддержку в фактической войне с Россией.

«Мы будем делать все возможное с нашей стороны, чтобы поддержать Украину, развивать ее способности защищать территориальную целостность и неприкосновенность», — заявил министр и призвал РФ прекратить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ, а также остановить кибератаки на США и их союзников.