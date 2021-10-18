Окружной админсуд попросили отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса

Иск подал гражданин Дмитрий Ламза. Он просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ министерства. Также он подал заявление об обеспечении иска, где просит суд приостановить действие указанного приказа Минздрава.

Об этом сообщает пресс-служба суда .

Окружной административный суд Киева попросили отменить приказ Министерства здравоохранения. Он определяет перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса .

Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому иску, и выясняет, есть ли правовые основания для принятия мер его обеспечения.

25-летний Ламза является самым молодым в Украине директором школы — он возглавляет киевскую школу № 210 с углубленным изучением русского языка.