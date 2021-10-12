В Кремле подтвердили подготовку встречи глав МИД «нормандской» четверки, но дату еще не определили

В Кремле подтвердили подготовку встречи министров иностранных дел «нормандской» четверки. Но дату пока не определили.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. Они договорились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они договорились провести консультации в рамках «нормандской» четверки на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», — отметил он.

По его словам, перспективы саммита лидеров России, Германии, Франции и Украины будут понятны после встречи министров. В то же время Песков заявил, что прогресса в выполнении Минских договоренностей и договоренностей последнего саммита в «нормандском» формате нет.