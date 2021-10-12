Франция анонсировала встречу глав МИД стран «нормандского формата» в ближайшие недели

Все стороны переговоров в «нормандском формате» договорились о проведении встречи на уровне глав министерств иностранных дел.

Об этом сообщает пресс-служба президента Франции.

«Стороны договорились об организации в течение ближайших недель встречи на уровне министров иностранных дел между Францией, Германией, РФ и Украиной», — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что лидеры договорились о необходимости работать над полной реализацией выводов встречи глав стран «нормандского формата» в декабре 2019 году в Париже.