В МИД России заявили, что в Москву прилетит замгоссекретаря США Нуланд — для этого страны сняли санкции с нескольких граждан

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 11 октября прилетит в Москву.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11—13 октября старшего заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона. Запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах», — заявила она.

После этого в эфире телеканала «Россия-1» Захарова отметила, что для визита Нуланд РФ и США взаимоисключили из санкционных списков ряд граждан.

«Они [США] включали российских представителей в свои санкционные списки, поэтому в этом случае этот вопрос был решен на паритетных началах», — сказала она.

По словам Захаровой, США также сняли ограничения с некоторым россиян, но не уточнила, о ком идет речь.

В то же время главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на своей странице в Twitter заверил, что в частности санкции были сняты с замдиректора департамента МИД РФ по контролю за вооружением Константина Воронцова.