Европейский регулятор обнаружил связь между вакциной Johnson & Johnson и случаями тромбоза глубоких вен

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) выявило связь между отдельными случаями свертывания крови в глубоких венах и вакциной COVID-19 Johnson & Johnson.

Об этом пишет Reuters.

Речь идет о венозной тромбоэмболии. Это состояние, при котором сгусток крови образуется в глубокой вене (в ноге, руке или паху) и может попасть в легкие. ЕМА посоветовало указывать венозную тромбоэмболию как побочный эффект вакцины.