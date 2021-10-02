Европейский регулятор обнаружил связь между вакциной Johnson & Johnson и случаями тромбоза глубоких вен

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) выявило связь между отдельными случаями свертывания крови в глубоких венах и вакциной COVID-19 Johnson & Johnson.
Об этом пишет Reuters.
Речь идет о венозной тромбоэмболии. Это состояние, при котором сгусток крови образуется в глубокой вене (в ноге, руке или паху) и может попасть в легкие. ЕМА посоветовало указывать венозную тромбоэмболию как побочный эффект вакцины.
Также агентство посоветовало включить в список побочных эффектов после прививки препаратами Johnson & Johnson и AstraZeneca иммунную тромбоцитопению — состояние, при котором иммунная система ошибочно атакует тромбоциты.
Согласно информации Reuters, J&J признала, что хотя шансы столкнуться с этими последствиями очень низкие, информация о продукте будет обновляться должным образом.
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