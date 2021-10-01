Избиение танцора Дорофеевой: дело передали в суд, нападающему грозит 8 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении работника Управления Госохраны, который жестоко избил танцора шоу-балета певицы Нади Дорофеевой 22-летнего Евгения Гончаренко.

Об этом ГБР сообщило в пятницу, 1 октября.

Работнику УГО, которого уволили после инцидента, грозит до 8 лет лишения свободы.

В ночь на 1 августа работник госохраны, проходя мимо кафе в Киеве, сначала беспричинно толкнул танцора, а после замечания жестоко избил. Нападающий сильно ударил юношу в лицо, чем нанес ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы. Парень был в коме 2 недели, 16 августа из нее вышел.