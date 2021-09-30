Замена усложнит работу оппозиции. Партия «Голос» против отставки спикера Рады Разумкова

Глава партии «Голос» Кира Рудык заявила, что ее политсила не будет поддерживать отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, поскольку это может усложнить работу оппозиции в парламенте.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Прямой».

По ее словам, у «Голоса» нет претензий к Разумкову, он не является представителем власти в парламенте, поскольку его обязанности — организация работы Рады и соблюдение регламента во время заседаний. Зато замена может привести в кресло Разумкова лояльного к монобольшинству политика.

«У нас, у фракции «Голос», нет претензий к господину Разумкову с точки зрения того, каким образом он выполняет свою работу. Поэтому, конечно, мы не будем голосовать за его отставку. Мы считаем, что последнюю неделю, когда господин Разумков был на больничном, то, что происходило в Верховной Раде, является стыдом и произволом. Мы видим, что если сейчас снимут Разумкова и назначат кого-то другого, более лояльного к Офису президента, такой беспредел будет продолжаться», — сказала Рудык.