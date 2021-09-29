В США объявили вымершими 23 вида животных

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Соединенных Штатов (FWS) объявила вымершими 23 вида животными.

Об этом сообщает Associated Press.

Среди них — 11 птиц, одна летучая мышь, две рыбы, одно растение и восемь видов мидий. Решение приняли на основании «тщательного анализа наилучших доступных научных данных по каждому из этих видов».

Одно из самых известных среди этих животных — белоклювый дятел, считавшийся самым крупным представителем своего вида в США. Последний раз его видели в 1944 году в Луизиане. В 1967 году этот вид был официально включен в список исчезающих.