В США объявили вымершими 23 вида животных

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Соединенных Штатов (FWS) объявила вымершими 23 вида животными.
Об этом сообщает Associated Press.
Среди них — 11 птиц, одна летучая мышь, две рыбы, одно растение и восемь видов мидий. Решение приняли на основании «тщательного анализа наилучших доступных научных данных по каждому из этих видов».
Одно из самых известных среди этих животных — белоклювый дятел, считавшийся самым крупным представителем своего вида в США. Последний раз его видели в 1944 году в Луизиане. В 1967 году этот вид был официально включен в список исчезающих.
Еще одна птица — багамский певун, которая была одной из самых редких певчих птиц в Северной Америке. В список также включили восемь видов птиц с Гавайских островов и гуамскую летучую лисицу с тихоокеанского острова Гуам.
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