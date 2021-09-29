Беларусь приостановила сотрудничество с Украиной в сфере международной правовой помощи

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед объявил о временном прекращении сотрудничества с Украиной, Польшей и странами Балтии в сфере международной правовой помощи.

Об этом сообщает БелТА.

Швед заявил, названные страны якобы игнорируют взятые на себя международные обязательства.

«Мы констатируем, что Польша, страны Балтии и Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе по связанным с коррупцией. [...] Речь идет о том, чтобы в дальнейшем инициировать какие-то консультации и внести ясность, нужны ли вообще подобного рода договоры, если они не исполняются»,— заявил он.

Речь идет о помощи, связанной с расследованиями преступлений.