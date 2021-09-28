Украина договаривается с Facebook об открытии офиса компании и запуске новых продуктов

Офис президента и Министерство цифровой трансформации договаривается с компанией Facebook об открытии их офиса в Украине.
Об этом пишет пресс-служба Минцифры.
Этот вопрос поднимался во время встречи президента Владимира Зеленского и министра цифровой трансформации Михаила Федорова с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом.
Также они обсуждали и запуск новых продуктов компании для украинских пользователей. Зеленский пригласил представителей Facebook на Diia Summit этой осенью.
«Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом», — отметил он.
- Компания Facebook запустила систему оповещения, которая помогает находить пропавших детей в Украине. Она называется AMBER Alert. В случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещения AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где его видели в последний раз (инструмент определит ваше местонахождение). Эти оповещения будут включать информацию и фотографию ребенка.