Facebook запускает в Украине функцию оповещения, которая помогает находить пропавших детей

В случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещения AMBER среди пользователей соцсети именно в тех зонах поиска, где его видели в последний раз (инструмент определит ваше местонахождение). Эти оповещения будут содержать информацию и фотографию ребенка. Пользователи соцсети смогут получить все детали о пропавшем, а также поделиться ими с друзьями на платформе.

Об этом говорится в релизе компании от 22 сентября.

Компания Facebook запускает систему оповещения, которая помогает находить пропавших детей в Украине. Она называется AMBER Alert.

«Наша цель состоит в том, чтобы люди, которые могут помочь, получили эти уведомления и распространили официальную информацию об исчезновении ребенка среди своих друзей в соцсети», — сказала Вачер.

Руководитель отдела доверия и безопасности Facebook Эмили Вачер отметила, что Украина — 25-я страна в мире, в которой Facebook запускает функцию AMBER Alert.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что с помощью AMBER Alert пользователи Facebook в своей ленте новостей смогут увидеть фотографию ребенка и куда обратиться, если ее видели.

Заместитель Федорова Валерия Ионан рассказала, что в октябре 2016 года во Флориде опубликовали оповещения AMBER о похищении 4-летней девочки. Ее после оповещения увидела анестезиолог, которая была на обеденном перерыве и помогла спасти девушку.

Инициативу запускают вместе с Национальной полицией Украины и Министерством цифровой трансформации.