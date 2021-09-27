Минцифры: Внутренний COVID-сертификат в «Дії» невозможно сгенерировать без биометрического паспорта

Цифровой внутренний COVID-сертификат в приложении «Дія» невозможно получить без биометрического паспорта.
Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
«Украинского внутреннего сертификата у вас не будет, потому что для него нужно фото с биометрического документа. А бумажный сертификат можно распечатать на портале «Дія». И, соответственно, он может быть заграничным. Мы используем транслитерацию, для того, чтобы вы могли сгенерировать такой сертификат», — отметил Баник.
При этом он отметил, что украинцы без биометрических документов могут получить в приложении «Дія» COVID-сертификат для предъявления его за рубежом.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов («желтый» и «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.