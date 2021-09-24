В США осужденный за убийство Флойда экс-полицейский Шовин обжаловал приговор

Бывший полицейский Дерек Шовин, приговоренный к лишению свободы на 22,5 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию на судебное решение.

В прошении о пересмотре дела Шовин указал 14 причин, по которым его приговор должен быть пересмотрен, пишет Reuters.

Так, экс-полицейский утверждает, что во время разбирательства были допущены ошибки присяжными и прокуратурой, а также судом при рассмотрении его дела.

Еще одной причиной назван отказ суда изолировать членов коллегии присяжных и убедить их избегать всех средств массовой информации, в результате чего присяжные подверглись запугиваниям и «давлению на расовой почве». Также Шовин обвинил государство в предвзятости.