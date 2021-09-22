США будут платить компенсации американцам, пострадавшим от «гаванского синдрома»

Палата представителей США единогласно приняла законопроект о помощи американцам, которые пострадали от «гаванского синдрома», — таких примерно 200 человек.
Об этом сообщает Politico.
Законопроект получил название Havana Act. Politico пишет, что пострадавшие столкнулись с бюрократическими препятствиями, поскольку обращались за медицинской помощью с симптомами, которые варьировались от сильных головных болей до повреждений мозга.
«Нет более важного приоритета, чем безопасность наших людей. И люди, которые служили нашей стране, а теперь страдают от этих тревожных инцидентов со здоровьем, заслуживают ответов и нашей поддержки», — сказал глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.
Сенат единогласно принял законопроект в июне. Теперь его направят на подпись президенту США Джо Байдену, который ранее обязался разобраться «в этой загадочной болезни».
Politico пишет, что в 2021 году у нескольких американских госслужащих, которые находились в Вене, появились симптомы синдрома. Также атаке подверглись два сотрудника Совета национальной безопасности, но уже на территории США.
- В 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головную боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук. Вскоре это получило название «гаванский синдром».
- В начале 2019 года о случаях необычных медицинских симптомов у дипломатов в Гаване заявила Канада. У всех пострадавших был звон в ушах, потеря памяти и головокружение. Позже пострадавшие дипломаты выдвинули иск на $28 миллионов.
- В июле 2021 года США начали расследовать возможную атаку России на 24 американских дипломатов в Вене. У них тоже был «гаванский синдром». Американские спецслужбы проверяют причастность Главного разведывательного управления России к атакам с помощью направленного микроволнового излучения.