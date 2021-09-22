США будут платить компенсации американцам, пострадавшим от «гаванского синдрома»

Законопроект получил название Havana Act. Politico пишет, что пострадавшие столкнулись с бюрократическими препятствиями, поскольку обращались за медицинской помощью с симптомами, которые варьировались от сильных головных болей до повреждений мозга.

Палата представителей США единогласно приняла законопроект о помощи американцам, которые пострадали от «гаванского синдрома» , — таких примерно 200 человек.

«Нет более важного приоритета, чем безопасность наших людей. И люди, которые служили нашей стране, а теперь страдают от этих тревожных инцидентов со здоровьем, заслуживают ответов и нашей поддержки», — сказал глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Сенат единогласно принял законопроект в июне. Теперь его направят на подпись президенту США Джо Байдену, который ранее обязался разобраться «в этой загадочной болезни».

Politico пишет, что в 2021 году у нескольких американских госслужащих, которые находились в Вене, появились симптомы синдрома. Также атаке подверглись два сотрудника Совета национальной безопасности, но уже на территории США.