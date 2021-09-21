В Индии сотрудника ЦРУ атаковали устройством, вызывающим «гаванский синдром»

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс узнал, что один из членов его команды во время визита в Дели в начале сентября подвергся атаке неизвестным устройством, которое вызывает так называемый «гаванский синдром». Из-за этого чиновника пришлось госпитализировать.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на три источника, которые знакомы с вопросом.

«Инцидент встревожил американское правительство и заставил Бернса «кипеть» от гнева», — рассказал один из собеседников и добавил, что в ЦРУ восприняли это как прямой сигнал Бернсу, что никто не застрахован от атак, в частности, лица из личного окружения руководителя разведки.

Это не первый случай, когда неизвестным оружием был атакован представитель близкого круга высокопоставленного чиновника администрации.

В прошлом месяце Камала Харрис отложила визит во Вьетнам после сообщения американского посольства о случаях «гаванского синдрома» среди его сотрудников.

Тем не менее, ситуация в Индии может иметь громкие последствия, ведь график директора ЦРУ сохраняется в тайне. «Поэтому в официальных кругах США существует глубокая обеспокоенность по поводу того, как злоумышленники могли узнать о визите и спланировать такую атаку», — говорится в сообщении.