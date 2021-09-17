Киевский городской совет: В столице во всех коммунальных школах провакцинировано 80% учителей

Киевский городской совет сообщил, что во всех коммунальных школах столицы показатели вакцинации учителей превысили 80%. То есть в случае введения «желтой» зоны, школы смогут работать в очном формате.

Об уровне вакцинации говорится в сообщении мэрии от пятницы, 17 сентября.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский отметил, что за неделю все районы «качественно подтянули показатели» вакцинации в школах. Лидерами вакцинации учителей он называет Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы: сейчас они имеют показатели более чем 85%.

Киевская мэрия отмечает, что заболеваемость среди школьных учителей сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников — 0,004%.

Отметим, что в случае введения «желтого» уровня карантина школы будут работать, если 80% учителей вакцинированы (одной или двумя дозами). При «красном» — 100% учителей должны быть привиты, чтобы школа работала очно. В рекомендациях Министерства образования и науки речь не идет о закрытии школ, если 80% учителей не привиты.

20 сентября в Украине вступает в силу постановление правительства о новых карантинных мерах. Однако это не значит, что их сразу введут — это должна утвердить комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании. Если введут, то в стране появятся «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты вакцинации (они будут давать привилегии привитым, например, при посещении ресторанов или спортзалов).