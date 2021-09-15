Нардеп Беленюк: Полиция закрыла дело о расистских выкриках по моей просьбе

Народный депутат Жан Беленюк заявил, что полиция закрыла дело из-за расистских выкриков в его адрес из-за того, что он сам об этом попросил.
Об этом пишет Hromadske.
Нардеп рассказал, что с ним связались представители спортивной организации, в которую входят молодые люди, которые выкрикивали расистские оскорбления. Они сообщили, что самостоятельно проведут воспитательные беседы.
«Они провели с ними соответствующую работу, и для того, чтобы не навлечь тень на ту организацию (потому что глобально она проводит позитивную работу для украинского общества), мы пожали руки. Для меня этот конфликт на данный момент исчерпан», — подчеркнул Беленюк.
Он отметил, что представители этой спортивной организации признали, что некоторые их члены имеют праворадикальные взгляды. Беленюк считает, что их могло спровоцировать фото с Олимпиады в Бразилии, где он стоит возле российской пропагандистки Ольги Скабеевой.
- Полиция закрыла уголовное производство в отношении словесного нападения парней на депутата от «Слуги народа» Жана Беленюка. Речь идет об инциденте, который произошел 13 августа, когда неизвестные молодые люди пытались спровоцировать расистский конфликт с олимпийским чемпионом.
- Жан Беленюк — народный депутат фракции «Слуга народа», олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (получил золото на Олимпиаде-2020 в Токио). Он родился в Киеве в 1991 году. По отцу он — Венсанович. Отец будущего знаменитого спортсмена — руандиец-хуту по национальности. Он встречался с мамой спортсмена Светланой 5 лет, а потом его вызвали на родину, где шла гражданская война. Больше в Украину Венсан не вернулся. В 2001 году он погиб в автокатастрофе. Жан знает его только по фотографиям.