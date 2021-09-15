NASA выделит $146 млн на системы для лунного модуля. Деньги получат Blue Origin и SpaceX

Американское космическое агентство NASA выделит $146 млн на разработку и доработку существующих систем для лунного посадочного модуля в рамках программы «Артемида» (Artemis).
Об этом сообщается на сайте NASA.
Деньги получат пять компаний. SpaceX Илона Маска получит $9,4 миллиона, Blue Origin Джеффа Безоса — $25,6 млн, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin — $35,2 млн, Northrop Grumman — $34,8 млн, а Dynetics — $40,8 млн.
За 15 месяцев компании должны доработать концепцию лунного посадочного модуля, включая дизайн, а также оценить безопасность и эффективность проектов. Кроме этого они проведут испытания ключевых компонентов и технологий.
Посадочный модуль будет участвовать в миссии доставки людей на Луну в 2024 году, которая подразумевает создание на спутнике Земли инфраструктуры для дальнейшей отправки астронавтов на Марс.
- Из-за разработки самого модуля компания Blue Origin ранее подала иск против NASA. В апреле этого года NASA выбрало SpaceX для разработки посадочного модуля. В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics — они попытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счетную палату США, которая в июле отклонила протест компаний. В июле Безос предложил NASA покрыть его расходы на $2 млрд в обмен на контракт, который даст Blue Origin возможность построить модуль.
- 16 августа Blue Origin подала в суд, а NASA из-за этого приостановило контракт со SpaceX.