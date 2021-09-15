NASA выделит $146 млн на системы для лунного модуля. Деньги получат Blue Origin и SpaceX

Американское космическое агентство NASA выделит $146 млн на разработку и доработку существующих систем для лунного посадочного модуля в рамках программы «Артемида» (Artemis).

Об этом сообщается на сайте NASA.

Деньги получат пять компаний. SpaceX Илона Маска получит $9,4 миллиона, Blue Origin Джеффа Безоса — $25,6 млн, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin — $35,2 млн, Northrop Grumman — $34,8 млн, а Dynetics — $40,8 млн.

За 15 месяцев компании должны доработать концепцию лунного посадочного модуля, включая дизайн, а также оценить безопасность и эффективность проектов. Кроме этого они проведут испытания ключевых компонентов и технологий.

Посадочный модуль будет участвовать в миссии доставки людей на Луну в 2024 году, которая подразумевает создание на спутнике Земли инфраструктуры для дальнейшей отправки астронавтов на Марс.