США могут передать Украине системы «Железный купол». У Зеленского подтвердили

В Палате представителей Конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая требует от администрации Джо Байдена продать или передать Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе израильские системы «Железный купол» (Iron Dome).

Об этом пишет Politico.

Правку в законопроект подготовил комитет Палаты представителей по вооруженным силам. Она также требует от Пентагона представить Конгрессу США доклад с описанием вариантов возможной продажи или передачи «существующих систем». В ней прямо не говорится о «куполе», но один из конгрессменов сообщил журналистам, что именно две армейские батареи Iron Dome являются главными кандидатами на продажу или передачу. Их купили в 2019 году, но у военных возникли сложности с интеграцией этой системы, поскольку она не была спроектирована для работы в рамках новой американской армейской системы командования и управления.

Речь идет о двух батареях «Железный купол», которые есть у Армии США. Батарея, как правило, состоит из радиолокационной станции, центра управления огнем и трех пусковых установок с 20 ракетами-перехватчиками «Тамир».

Издание отмечает, что Россия может воспринять такую военную помощь Украине как провокацию. РФ уже давно жаловалась на американскую систему противоракетной обороны в Румынии, называя ее наступательным элементом. США и НАТО это опровергли, заявив, что ПРО создана исключительно для обороны.

В Офисе президента Украины подтвердили возможное получение систем Iron Dome. Это стало возможным благодаря договоренностям сторон во время недавнего визита Владимира Зеленого в Белый дом, подчеркнули в ОП. Там отметили, что в законопроекте Палаты представителей США есть предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере $275 миллионов — именно в него внесли правку.