Дело «вагнеровцев»: экс-глава разведки Минобороны Бурба пришел на заседание следственной комиссии

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба пришел на заседание временной следственной комиссии по делу «вагнергейта» — сорванной спецоперации по задержанию боевиков «Частной военной компании Вагнера», которые участвовали в войне на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Роман Костенко.

«Экс-начальник ГУР МОУ Василий Бурба пришел предоставить информацию о спецоперации по задержанию «вагнеровцев» на заседание парламентской ВСК», — написал нардеп. Других деталей он не предоставил.