Зеленский: Байден во время личной встречи поддержал вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден во время личной беседы поддержал вступление Украины в НАТО.

Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

Но Байден добавил, что не все зависит от него и его желания.

«Он [Байден] сказал: “Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение”. Я слышал эту риторику от него перед встречей», — рассказал Зеленский.

Также украинский президент отметил, что США должны наращивать свое присутствие в Украине.