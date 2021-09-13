Зеленский: Байден во время личной встречи поддержал вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден во время личной беседы поддержал вступление Украины в НАТО.
Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.
Но Байден добавил, что не все зависит от него и его желания.
«Он [Байден] сказал: “Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение”. Я слышал эту риторику от него перед встречей», — рассказал Зеленский.
Также украинский президент отметил, что США должны наращивать свое присутствие в Украине.
- 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Она длилась чуть более двух часов. По результатам встречи пресс-конференции не было, но обе стороны опубликовали совместное заявление, которое касается реформ, оборонной помощи, углубления сотрудничества в военной и экономической сферах.
- Зеленский заявил, что доволен результатом переговоров, а совместное заявление назвал «очень мощным».
- В Кремле заявили, что во время переговоров Зеленского и Байдена речь шла об «украинско-американской дружбе против России». Вскоре у Путина заявили, что вопрос Украины в НАТО — прямая угроза РФ.