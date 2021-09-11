СНБО на следующем заседании рассмотрит «банкопад» и его последствия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО на следующем заседании рассмотрит ситуацию со злоупотреблениями в банковском секторе.
Об этом он рассказал на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.
«Прозвучала фамилия Игоря Коломойского. Да, я могу сказать, если бы не было сообщников в Нацбанке, он не мог бы ничего делать [...]. Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но определенные вещи, которые происходят в банковской системе, не удивляют. 96 млрд гривен мы заплатили с вами из наших собственных денег за ситуацию, когда какие-то владельцы что-то там недодают», — сказал Данилов.
По его словам, президент Владимир Зеленский поручил СНБО выяснить, как «случилось, что денег нет, а олигархи появились после «банкопада».
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Спикер Рады Разумков тогда пообещал внести поправки в законопроект, чтобы лишить СНБО права определять, кто является олигархом.
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что олигархи на фоне законопроекта начали сами отказываться от активов. Конкретных фамилий он не назвал.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
- 10 сентября закон об олигархах отправили в Венецианскую комиссию.