Рада призвала мир давить на Россию для прекращения репрессий против крымских татар

Верховная Рада осудила обыски и задержания крымских татар и призвала мировое сообщество давить на Россию с целью прекращения репрессий.

За соответствующее обращение в пятницу проголосовали 293 нардепа.

Нардепы призвали международное сообщество во время двусторонних и многосторонних контактов с Россией настаивать на прекращении незаконного преследования представителей коренного крымскотатарского народа и на выполнении Приказа Международного Суда ООН от 19 апреля 2017 года о снятии незаконного запрета на функционирование Меджлиса крымскотатарского народа.

Также парламент призвал присоединиться к декларации «Крымской платформы», подписанной 23 августа в Киеве, и наращивать усилия по деоккупации Крыма. Также зарубежные страны просят провести в парламентских ассамблеях и парламентах слушания относительно последних преступных действий России и привлечения ее к международно-правовой ответственности с использованием механизмов «Крымской платформы», в том числе Межпарламентского координационного совета «Крымской платформы».

Кроме того, в свою очередь, парламент назвал циничными похищение и незаконные задержания крымских татар, в частности первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Нардепы считают эти действия расправой над участниками «Крымской платформы» и представителями крымскотатарского народа, демонстрирующими пренебрежение государства-агрессора России к международному правопорядку.

«Очередные преступные акты преследования оккупационными властями Российской Федерации представителей Меджлиса крымскотатарского народа является частью системной политики государства-оккупанта по изменению демографического состава населения и вытеснению коренного крымскотатарского народа из Крыма, которая представляет угрозу для самого его существования и требует решительного ответа международного сообщества», — говорится в заявлении.