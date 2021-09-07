Нардеп Кива сдал экзамен на право быть адвокатом

В январе нынешнего года нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива сдал экзамен для получения права заниматься адвокатской деятельностью.
Об этом сообщает Bihus.Inf0.
Журналисты обнаружили такую запись в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Запись свидетельствует о том, что Кива сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.
Журналисты объясняют, что экзамен — только один из этапов. «После экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет. Стажер должен выполнить план стажировки (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т.д.) и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его. Теоретически, Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да — он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного судебного решения и присутствии представителя Совета адвокатов», — отметила адвокатесса Мария Музычка.
В комментарии «Суспільному» Кива подтвердил эту информацию. В ответ на вопрос, планирует ли он проходить полугодовую стажировку адвокатом, нардеп ответил, что «все его действия выстроены в рамках закона». Также Киву спросили, планирует ли он работать адвокатом в будущем.
«Конечно. И не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом», — ответил нардеп.
- 26 апреля стало известно, что Кива защитил кандидатскую диссертацию и теперь может получить научную степень — кандидат наук по государственному управлению. Защита проходила в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости, члены комиссии проголосовали единогласно (13 — за). Во время защиты трое неизвестных мужчин блокировали вход в аудиторию, а сам Кива хамил журналистам.
- Позже журналисты Bihus.Info выпустили видео, в котором разобрали диссертацию Кивы. В ней много неточностей, нет конкретики, путаница в источниках, поддельные документы и прочее.
- Позже в аттестационной коллегии Министерства образования и науки, которая присуждает ученую степень, заявили, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.
- Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что его ведомство не получило ни одной жалобы о нарушениях в диссертации Киви.