Нардеп Кива сдал экзамен на право быть адвокатом

В январе нынешнего года нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива сдал экзамен для получения права заниматься адвокатской деятельностью.

Об этом сообщает Bihus.Inf0.

Журналисты обнаружили такую запись в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Запись свидетельствует о том, что Кива сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Журналисты объясняют, что экзамен — только один из этапов. «После экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет. Стажер должен выполнить план стажировки (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т.д.) и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его. Теоретически, Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да — он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного судебного решения и присутствии представителя Совета адвокатов», — отметила адвокатесса Мария Музычка.

В комментарии «Суспільному» Кива подтвердил эту информацию. В ответ на вопрос, планирует ли он проходить полугодовую стажировку адвокатом, нардеп ответил, что «все его действия выстроены в рамках закона». Также Киву спросили, планирует ли он работать адвокатом в будущем.

«Конечно. И не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом», — ответил нардеп.