В Японии зафиксировали третью смерть после вакцинации препаратом Moderna из бракованной партии

Министерство здравоохранения Японии сообщило о третьей смерти после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna из бракованной партии. Об этом сообщает The Japan Times.

Третьего умершего — 49-летнего мужчину — вакцинировали дозой из одной из трех загрязненных партий. Вторую прививку мужчина получил 11 августа, а на следующий день умер. По данным японского Минздрава, причинно-следственную связь между смертью и проведенной вакцинацией не установили.

Это третий случай летального исхода после вакцинации препаратом из бракованной партии. Двое других умерших — мужчины 38 и 30 лет.

В Японии в партии вакцины Moderna во флаконах (не во всех) выявили посторонние примеси. Предварительно — элементы производственного оборудования из нержавеющей стали. Хотя три бракованные партии уже отозвали, однако людям успели ввести 170 тысяч из 1,63 миллиона доз.

Ранее Минздрав Японии объявил о прекращении использования этих 1,63 миллиона доз вакцины Moderna. Вакцины с примесями изготовили на территории Испании, размер частиц достигает нескольких миллиметров. Расследование показало, что эти частицы — элементы производственного оборудования из нержавеющей стали. Минздрав подчеркивал, что они не представляют угрозы здоровью человека, даже если попадут в организм вместе с вакциной.