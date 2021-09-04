Украина получила еще две серебряные и бронзовую медали на Паралимпийских играх

Украинская сборная завоевала две серебряные медали на Паралимпийских играх в Токио.

Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Twitter.

Серебро принесли украинские легкоатлет Игорь Цветов и байдарочница Марина Мажула.

Цветов стал вторым в финальном забеге на 200 метров (Т35) с результатом 23,35 секунды, а Мажула заняла второе место в гребле на байдарке-одиночке (KL1), пройдя дистанцию за 54,805 секунды.

Кроме этого, Василий Ковальчук в финале смешанных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров (SH2) получил бронзовую медаль. Он показал результат в 228,9 балла.

Сейчас Украина завоевала уже 97 медалей, из них 24 золотые, 46 серебряных и 27 бронзовых.