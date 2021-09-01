Московский суд заочно арестовал экс-командира разведки «Азова» Сергея Коротких

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника неонациста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, Сергея Коротких, который сейчас находится в Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Коротких, обвиняемого в убийстве двух и более лиц по мотивам межнациональной ненависти. Ему избран заочный арест на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.

Напомним, в августе 2007 года в интернете появился видеоролик «Казнь дага и таджика»: в нем двое людей заявили, что их арестовали российские национал-социалисты, после чего неизвестные перерезали им горло. В 2015 году израильский режиссер Влади Антоневич провел собственное расследование убийства. По его версии, ролик с казнью снимал лидер группировки «Формат-18» Максим «Тесак» Марцинкевич, а обоих мужчин убивал Сергей Коротких.

В сентябре 2020-го Марцинкевич в тюрьме совершил самоубийство, а в следственном комитете заявили, что перед смертью он признался в двух убийствах, в том числе в тех, что были на видео «Казнь дага и таджика».