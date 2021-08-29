Украина шестью рейсами эвакуировала из Кабула 650 человек

После обострения ситуации в Афганистане в середине августа совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину организовали шесть эвакуационных рейсов.

Они вернули в Киев более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность.

Украина вошла в число европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана.

«Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим», — отметил президент Владимир Зеленский.