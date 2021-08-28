Суд арестовал двух участников акции «Нацкорпуса» на Банковой, которая закончилась стычками

Суд арестовал двух участников акции протеста «Национального корпуса» возле Офиса президента, которая закончилась стычками с полицией.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Под стражу по подозрению в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК) поместили двух жителей Черкасской области 1990 и 1984 года рождения. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
«Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников, которые призывали и первыми совершили противоправные действия», — отметили в МВД.
Следственные действия продолжаются, полиция устанавливает всех причастных к нападению на правоохранителей.
- 5 августа СБУ сообщила о ликвидации группировки рэкетиров в Харьковской области, в которую входили около 50 человек. Среди задержанных оказались ветераны и члены «Нацкорпуса». 7 августа суд арестовал на два месяца семерых представителей НК.
- 14 августа «Нацкорпус» устроил в Киеве на Банковой акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Тогда пострадали семеро полицейских и один нацгвардеец.