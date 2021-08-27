Верховный суд Беларуси ликвидировал Ассоциацию журналистов

Официальная причина ликвидации — Беларусская ассоциация журналистов не исправила нарушения, которые якобы выявило министерство при проверке в июне. Руководство организации с таким решением не согласно.

Первый обыск в офисе БАЖ прошел 16 февраля. Кроме того, представителей организации несколько раз вызывали в Следственный комитет для допросов, а офис опечатали.