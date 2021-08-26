«Укроборонпром» и Минцифры будут развивать в Украине сферу искусственного интеллекта

Госконцерн «Укроборонпром» и Министерство цифровой трансформации подписали меморандум о совместной работе по развитию в Украине цифровой экономики и инноваций, а также сферы технологий искусственного интеллекта (AI).

Как сообщает правительственный портал, документ предусматривает создание научно-исследовательских проектов в области AI в сфере национальной безопасности (акселераторы R&D, учебные программы и пр.), а также развитие AI в сфере обороны.