«Укроборонпром» и Минцифры будут развивать в Украине сферу искусственного интеллекта

Госконцерн «Укроборонпром» и Министерство цифровой трансформации подписали меморандум о совместной работе по развитию в Украине цифровой экономики и инноваций, а также сферы технологий искусственного интеллекта (AI).
Как сообщает правительственный портал, документ предусматривает создание научно-исследовательских проектов в области AI в сфере национальной безопасности (акселераторы R&D, учебные программы и пр.), а также развитие AI в сфере обороны.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что развитие AI становится одним из ключевых и успех страны сегодня во многом зависит от способности использовать свой потенциал. Он добавил, что правительство уже приняло Концепцию развития искусственного интеллекта и утвердило план ее реализации, в том числе в оборонной сфере.
Генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев заявил, что внедрение AI станет продолжением реформ оборонно-промышленного комплекса, которыми предусмотрена защита киберпространства, а также создание новой боевой техники и инновационных разработок.
- Искусственный интеллект в оборонной сфере активно используют Британия, США, Япония, Израиль, Китай и другие развитые страны.
- В этом году американский боевой беспилотник Valkyrie впервые в полете запустил дрон, а до этого впервые в истории искусственный интеллект заменил второго пилота боевого самолета.
- Израиль применял AI в реальном бою. Система «Химера» вычисляла боевиков ХАМАС во время майской «ракетной войны».