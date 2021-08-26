В Украине снова разрешили отключать коммунальные услуги за долги

В Украине вступил в силу закон, который снова позволяет отключать коммунальные услуги за их неуплату.

Об этом пишет «BBC Украина».

Запрет на отключение действовал с середины марта, после того как Верховная Рада приняла соответствующий закон в рамках борьбы с распространением COVID-19. Отныне приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неуплаты запретили только в «красных» зонах эпидемической опасности. Запрет на отключение услуг будет действовать там еще в течение 30 дней после выхода этой области из «красной» зоны. Однако, как и ранее, на время действия карантина запрещено взимать пеню за несвоевременные платежи и принудительно выселять должников.