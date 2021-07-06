В Украине начала действовать система автоматического списания долгов граждан с банковских счетов

В Украине с сегодняшнего дня, 6 июня, заработала Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП), которая позволит автоматически списывать со счетов украинцев долги по любому решению суда, требованию государственных или частных исполнителей.

В силу вступил приказ Министерства юстиции № 106/5.

Система позволит автоматически списывать (арестовывать) долги по кредиту, алиментам, коммунальные долги, долги по зарплатам, неуплаченные штрафы за нарушение правил движения и тому подобное.

Государственный или частный исполнитель теперь может создать в АСИП специальный запрос о наличии средств у должника, который автоматически поступит всем банкам, присоединившимся к системе. Банки должны предоставить информацию в течение часа.

Исполнитель в АСИП может создать постановление об аресте средств должника, направить банкам требование о списании денег и реквизиты исполнительной службы, на которые их нужно перевести. Банки в свою очередь смогут быстро снимать деньги со счетов.

Вместе с долгом у гражданина могут списать судебный сбор, дополнительный штраф или пеню за просроченную задолженность. Арест и списание могут быть наложены и на социальные счета, на которые поступают пенсия, зарплата, стипендия и соцпомощь.

Сейчас к АСИП подключены Приватбанк, ТАСкомбанк, Универсал банк (в частности Monobank), ОКСИ банк, банк «Восток», Индустриалбанк и ПроКредит банк. Еще 44 банка тестировали систему.