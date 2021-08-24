США, Евросоюз, Грузия поздравили Украину с 30-й годовщиной независимости

Сегодня, 24 августа, Украина празднует 30-летие независимости.

С Днем Независимости страну одним из первых поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«30 лет назад Верховная Рада Украины сделала для Украины смелый выбор, взяв новый курс на независимое, демократическое и суверенное государство, основанное на европейских ценностях. За три десятилетия, прошедшие после этого исторического решения, траектория Украины в ее евроатлантическом будущем была ясна, и украинский народ может гордиться своими достижениями», — заявил он.

Блинкен отметил, что США на протяжении всех 30 лет поддерживали Украину, и заверил, что продолжат оказывать поддержку в усилиях по «достижению евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России». Также он назвал США близким партнером Украины в «борьбе с коррупцией, содействии экономическому росту и выполнении обещаний Революции достоинства».

Поздравления поступили и от президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который 23 августа посетил первый саммит «Крымской платформы» в Киеве.

«ЕС продолжит поддерживать Украину и ее народ, опираясь на наши общие ценности. Наше Соглашение об Ассоциации призвано приблизить Украину к ЕС», — написал он.

Посол Евросоюза Матти Маасикас поздравил Украину с праздником на украинском языке.

«Украинский народ лучше знает, что для него лучше. Европейский выбор и европейские стремления Украины полностью признаются Европейским Союзом. Мы поддерживаем стратегические задачи и внешнеполитические приоритеты Украины. В течение 30 лет независимости Украины преодолевала многочисленные препятствия на пути к процветанию, а незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под руководством России на востоке остаются чрезвычайным вызовом. [...] Как Европы нет без Украины, так нет и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. ЕС есть и останется крупнейшим и надежным партнером Украины», — заявил он в видеоприветствии.

Также Украину поздравила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Через 30 лет после провозглашения Украиной независимости я хочу пожелать [президенту Владимиру] Зеленскому и украинскому народу очень счастливого Дня Независимости. Грузия и Украина прошли подобные пути к свободе, и мы вместе пойдем нашим будущим путем в Европу», — написала она на своей странице в Twitter.

Прислал свои поздравления с 30-летием независимости и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, который пожелал успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность и заверил в поддержке Латвии.

К поздравлениям присоединился и министр иностранных дел Северной Македонии Буджар Османи.

С 30-летием независимости поздравил Украину и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Несокрушимая свобода украинцев позволила им достойно пройти долгий и мучительный путь обретения собственной государственности. И в современных сложных условиях, когда господствуют глобальное недоверие, конкуренция и противостояние, я хочу выразить уверенность, что мудрость, благоразумие и предусмотрительность, присущие украинскому народу, помогут нашим странам сохранить традиционное взаимоуважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества», — заявил он и пожелал украинцам «мира, успехов и процветания».