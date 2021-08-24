Украина празднует 30-ю годовщину Независимости — какие мероприятия пройдут в Киеве

Сегодня, 24 августа 2021 года, украинцы празднуют тридцатую годовщину независимости. Ровно 30 лет назад, 24 августа 1991 года, Верховная Рада тогдашней УССР подавляющим большинством голосов приняла Акт о провозглашении независимости Украины.

«За 30 лет независимости Украина преодолела очень много вызовов. Но мы устояли, стоим и обязательно победим! Именно в этом году наша страна должна громко заявить о себе всему миру», — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

По случаю этого праздника в каждом городе Украины пройдут торжественные мероприятия, крупнейшее из которых запланированы в столице.

Возложение цветов

В Киеве празднование Дня Независимости начнется с возложения цветов к памятникам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства и участников войны на Донбассе.

Военный парад

В 10:00 на Крещатике пройдет военный парад. Он впервые начнется совместным выносом государственного флага Украины — украинскими военными и представителями стран-партнеров Украины, что засвидетельствует их поддержку украинской независимости. Кроме того, в параде примет участие авиация НАТО.

Перед проходом Вооруженных сил Украины состоится театрализованный перформанс «ДНК» (День народження країни), который покажет историю Украины от эпохи Киевской Руси и до наших дней.

Марш защитников

В 13:00 в центре Киева пройдет Марш защитников Украины. Ветераны и волонтеры соберутся в парке имени Тараса Шевченко и организованными колоннами пройдут от Бессарабской площади к Майдану Независимости.

Речной парад

В 14:00 киевлян и гостей столицы ждет речной парад на Днепре. Он пройдет в районе Речного вокзала и Труханова острова. Запланировано торжественное прохождение катеров и пролет авиации. Финальной точкой станет артиллерийский салют, который прозвучит с острова.

Концерт Андреа Бочелли

В 17:00 в честь 30-летия Независимости Украины состоится концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. Он пройдет на Площади Конституции в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины, дирижер-маэстро Марчелло Рота и Национального хора имени Веревки. Участие в концерте примут украинские звезды.

Концерт на НСК «Олимпийский»

Завершит цикл праздничных мероприятий грандиозное шоу на НСК «Олимпийский» — концерт «Независимость в нашей ДНК». Мероприятие начнется в 21:00. В праздничном шоу примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.