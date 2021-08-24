Зеленский поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и ввел День украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с приветствием ко Дню Независимости Украины в центре Киева, где утром 24 августа собрались тысячи людей.

Текст поздравления президента:

«Поздравляю всех с этим большим и важным днем. Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину провозглашения независимости Украины, ее получения, а справедливее на мой взгляд, — 30-ю годовщину возобновления независимости Украины. 24 августа 1991 года Украина возобновила свою государственность, а 24 августа 2021 года Украина наконец осознает это, говорит об этом, гордится этим. Ведь наша история и наше государство уникальны. Нашей Конституции 25 лет, но нашей конституции — 311 лет. Написанная Филиппом Орликом, она наконец-то дома и каждый может увидеть ее в Софийском соборе. Нашей гривне — четверть века. На ней изображен, в частности, князь Владимир, но нашей гривне — более тысячелетия. Она существовала при князе Владимире. Наш трезубец был утвержден Конституцией Украины 25 лет назад и наш трезубец был вытиснен на кирпичах Десятинной церкви 1025 назад. В этом году ВСУ отмечали 30-ю годовщину своего создания. А в 1616 году Вооруженные силы Украины отмечали взятие крепости Кафа. Все это говорит об одном: мы — молодая страна с тысячелетней историей. Мы строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки. Мы не в гостях и не приживальцы. Мы — молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси — Украины. Из рода основателей, из рода крестителей, из храброго рода, мудрого, казацкого рода. Мы не сироты и не найденыши, мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы. Но мы должны не только чувствовать себя соответственно, мы должны вести себя соответственно. Мы наследники государственности, существовавшей более тысячи лет назад. И мы начинаем отмечать День украинской государственности. И точкой отсчета мы считаем год основания Киева, столицы Киевской Руси-Украины, которую недаром называют городом, где все начинается. Здесь начиналось православие, здесь взял начало старославянский язык, правопреемником которого является современный украинский язык. Здесь началась и наша государственность. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности, в день крещения Киевской Руси-Украины», — заявил он.

После этого Зеленский подписал соответствующий указ.

«Мы также начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, похоронены не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие. Мы будем возвращать не только своих, мы будем возвращать свое. Это исторические и культурные ценности нашего государства, находящихся за границей. Мы больше никогда и никому не подарим ни один камешек нашей истории. Не дадим оккупировать ни одну страницу нашей истории, аннексировать наших писателей, наших ученых, наших спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм. Я уделяю много времени славному прошлому, чтобы все мы наконец поверили в себя, в себя в будущем и вместе строили сильное государство. Что такое сильная страна? Страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует. Страна, которая не боится слова «впервые», а потому впервые за 30 лет Антонов строит для государства три самолета, для армии строят вертолеты на украинских лопастях. В этом году строятся новые танки, сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы. Сильная страна — это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет, которая строит тысячи километров дорог, сотни школ, садиков, больниц, которая первая в мире имеет цифровой паспорт. Которая выполняет свои обещания и снимает неприкосновенность с депутатов, впервые дает людям реальное право собственности на землю и впервые запускает народовластие. Такая страна становится партнером НАТО с расширенными возможностями, такую страну официально поддержат другие, когда она будет подавать заявление на вступление в ЕС, но если она будет такой страной, ей не надо просить приглашение — будут просить ее. Мы делаем действительно многое впервые, чтобы время, когда Украина была большой страной, было не последним. И чтобы времена, когда Крым и Донбасс не были оккупированы, также не были последними. Сильная страна не ждет, когда кто-то решит ее проблемы. Проводит «Крымскую платформу», где собирает 46 иностранных государств. Мы боремся за своих людей там, потому что можно временно оккупировать территорию, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине, можно создать безысходность и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать их украинские сердца. То, что некоторые люди на Донбассе и в Крыму боятся об этом сказать, не значит, что они боятся об этом думать, и они вернутся, потому что мы семья. И единственное, что нас может разделять — щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной», — подчеркнул он.

Также Зеленский перечислил людей всех национальностей, проживающих на территории Украины и являющихся ее гражданами.

«Представьте сейчас наш флаг. Представьте, что в нем нет желтого цвета. А теперь представьте, что в нем нет синего. Согласитесь, по отдельности это просто цвета, а вместе для нас это — лучшее и самое сильное сочетание. Вот это ответ, чем мы сильны вместе. Почему такие разные, с Востока и Запада, украиноязычные и русскоговорящие, должны быть одной семьей. Потому что объединяет нас Украина. Потому что все мы говорим ей: ты у меня единственная. Потому что все мы защищаем ее: разные, равные, родные, сильные, свободные, независимые. Слава Украине!» — так Зеленский закончил свое выступление.

После выступления Зеленского на Крещатике начался военный парад, на котором впервые украинские военные и представители стран-партнеров Украины вместе вынесли государственный флаг Украины в знак поддержки украинской независимости. Кроме того, в параде приняла участие авиация НАТО.

Также состоялся театрализованный перформанс «ДНК» (День рождения страны), который показал историю Украины от эпохи Киевской Руси и до наших дней.

Перечень торжественных мероприятий, которые запланированы в столице, читайте здесь.