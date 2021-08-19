Германия назначила своего уполномоченного по транзиту газа через Украину

Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства Германии по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите. Сейчас немецкое правительство обещает прилагать усилия для того, чтобы Россия продолжила транзит газа через Украину на 10 лет (действующий контракт истекает в конце 2024 года).

Назначение уполномоченного — часть обязательств по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода «Северный поток — 2». Уполномоченный будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и для Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы контракт на транзит продлили. В его задачи будет входить, в частности, выработки компромисса.

В начале августа Штаты назначили на должность спецпредставителя по «Северному потоку — 2» известного противника газопровода, который работал в украинском «Нафтогазе», Амоса Хохштейна. Вероятно, этим назначением Байден хочет сдержать волну критики, которую из-за этой сделки подняли в Конгрессе не только республиканцы, но и некоторые демократы.