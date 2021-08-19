Германия назначила своего уполномоченного по транзиту газа через Украину

Немецкое правительство назначило Георга Вальдерзее уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной. Об этом сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ, цитирует Deutsche Welle.
Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства Германии по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите. Сейчас немецкое правительство обещает прилагать усилия для того, чтобы Россия продолжила транзит газа через Украину на 10 лет (действующий контракт истекает в конце 2024 года).
Назначение уполномоченного — часть обязательств по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода «Северный поток — 2». Уполномоченный будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и для Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы контракт на транзит продлили. В его задачи будет входить, в частности, выработки компромисса.
В начале августа Штаты назначили на должность спецпредставителя по «Северному потоку — 2» известного противника газопровода, который работал в украинском «Нафтогазе», Амоса Хохштейна. Вероятно, этим назначением Байден хочет сдержать волну критики, которую из-за этой сделки подняли в Конгрессе не только республиканцы, но и некоторые демократы.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом также указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Украина и Польша будут вместе работать над противодействием запуску российского газопровода: решение о строительстве трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.