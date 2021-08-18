Минкультуры прокомментировало скандал со «сценой на могилах»: Захоронений там нет, КГГА предоставила все разрешения

Министерство культуры и информационной политики Украины прокомментировало инцидент с установлением «сцены на братском захоронении» у Мариинского дворца — нет свидетельств, что на территории парка остались какие-либо захоронения, а Киевская городская государственная администрация предоставила все необходимые разрешения.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое опубликовали в среду, 18 августа.

Отмечается, что остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 года против Украинской Центральной Рады «никоим образом не привязаны к конкретным местам захоронения».

«Пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка какие-нибудь захоронения. Поскольку и советская власть, в течение ее существования, и немецкие оккупанті во время Второй мировой войны на территории парка проводили работы по «благоустройству», — пояснили в Минкультуры.