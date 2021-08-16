Молдова изменила правила въезда в страну из-за распространения COVID-19

В Молдове с понедельника, 16 августа, начали действовать новые правила въезда в страну из-за распространения коронавируса.
Отныне на границе нужно предъявить или сертификат о полном курсе вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или справку о том, что прибывший переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, пишет Newsmaker.
Те, у кого нет этих документов, должны соблюдать 14-дневный карантин.
Это не касается детей до 12 лет и учеников до 18 лет, которые едут на учебу или лечение.
Кто уже провел семь дней в карантине и не заболел коронавирусом, может сдать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 и, если он отрицательный, выйти из самоизоляции.
Также с 16 августа в аэропорт Кишинева не имеют права заходить люди, которые сопровождают путешественников.
Кроме того, там начали действовать новые правила посещения ресторанов и баров, театров, музеев, кинотеатров, библиотек, развлекательных мест, фитнес-центров бассейнов — заполненность только 50% людей от максимальной вместимости помещения, и не более 250 человек.
- Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.