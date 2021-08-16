Молдова изменила правила въезда в страну из-за распространения COVID-19

В Молдове с понедельника, 16 августа, начали действовать новые правила въезда в страну из-за распространения коронавируса.

Отныне на границе нужно предъявить или сертификат о полном курсе вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или справку о том, что прибывший переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, пишет Newsmaker.

Те, у кого нет этих документов, должны соблюдать 14-дневный карантин.

Это не касается детей до 12 лет и учеников до 18 лет, которые едут на учебу или лечение.

Кто уже провел семь дней в карантине и не заболел коронавирусом, может сдать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 и, если он отрицательный, выйти из самоизоляции.